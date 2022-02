Bayern Monachium musi wciąż zmagać się z problemami kadrowymi. Dodatkowo zespół z Bawarii ostatnio nie zaimponował formą, prezentując bardzo słabą grę w formacji defensywnej. Zespół z Robertem Lewandowskim w składzie przegrał ligowy mecz z Bochum 2-4, a polski napastnik zdobył dwie bramki. Salzburg z pewnością będzie chciał wykorzystać słabszą formę w defensywie rywali i wygrać.



Robert Lewandowski ma już na koncie dziewięć bramek w Lidze Mistrzów i bez wątpienia będzie chciał powalczyć o koronę króla Ligi Mistrzów. Jeśli "Lewy" dwukrotnie dzisiaj trafi do siatki, wysunie się na prowadzenie w klasyfikacji.



Liczymy również na to, że to starcie będzie pojedynkiem Roberta Lewandowskiego i Kamila Piątkowskiego. Polski defensor zacznie jednak mecz na ławce rezerwowych.



Liga Mistrzów. Składy na mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów Salzburg - Bayern:

Bayern: Ulreich, Suele, Pavard, Kimmich, Gnabry, Lewandowski, Sane, Coman, Tolisso, Mueller



Salzburg: Koehn, Capaldo, Aaronson, Seiwald, Ulmer, Camara, Solet, Adeyemi, Woeber, Kristensen, Okafor





Liga Mistrzów. Gdzie oglądać Salzburg - Bayern? Transmisja

Początek spotkania Salzburg-Bayern jest zaplanowany na godzinę 21.00. Transmisja telewizyjna ze spotkania zaplanowana jest w Polsacie Sport Premium 1. Transmisja online live stream będzie również na Polsat Box Go. Relacja tekstowa na żywo z wideo z golami mecz Salzburg - Bayern oraz skróty wszystkich meczów Ligi Mistrzów na Sport.Interia.pl.