"Wierz mi, jestem opanowanym, twardym gościem, ale z trudem tłumiłem emocje. Pierluigi potrafi budować napięcie. Zaczął powoli: 'Panowie, to jest dzień, na który czekaliśmy. Za nami 63 z 64 meczów, został ostatni, najważniejszy. Zatem: finał na stadionie Lusail, godzina osiemnasta, Argentyna przeciw Francji, sędzia główny… Szymon Marciniak!'. Zrobiło mi się gorąco. Cała sala już stała, biła brawo. Spojrzałem na moich chłopaków, przytuliłem Tomka, przytuliłem Sokoła, u nich puściło – poleciały łzy" - tak Szymon Marciniak wspominał w "Twoim Stylu" moment, w którym ogłoszono, że to on poprowadzi finał mistrzostw świata w Katarze (po rzutach karnych Argentyna pokonała Francję 4:2).

Teraz mógł liczyć na następne wyróżnienie. Zdecydowano o powierzeniu mu półfinałowego pojedynku Ligi Mistrzów . Jego decyzje i zachowanie z meczu Manchester City - Real Madryt są szeroko komentowane w sieci.

Zdecydowany ruch Szymona Marciniaka. "Ukrócił" Erlinga Haalanda, kibice komentują

Szczególną uwagę kibiców zwrócił stanowczy gest polskiego arbitra wobec gwiazdy Manchesteru, Erlinga Haalanda. Norwegowi nie spodobała się decyzja Marciniaka o odgwizdaniu przewinienia Bernardo Silvy. Miał pretensje do sędziego, a ten sprintem do niego podbiegł i nie zostawił wątpliwości co do tego, kto bierze odpowiedzialność za boiskowe wydarzenia.

"Ale to jak Marciniak sobie ustawia zawodników od początku meczu. To jak nie daje żadnego pola do dyskusji, jak buduje swój autorytet spokojem. To jest prawdziwe mistrzostwo świata. A od meczu nie da się oderwać po prostu" - ocenił jeden z internautów.

"Marciniak już ustawił do pionu chłopaka z Norwegii", "Szymon Marciniak musiał wręcz nakrzyczeć na Erlinga Haalanda. Widać, że temperatura spotkania udziela się nawet sędziemu", "Szymon Marciniak może nie ma najtrudniejszego meczu, ale sędziuje koncertowo", "Sędzia Szymon Marciniak zarządza Haalandem w Champions League", "Marciniak zdominował Haalanda" - komentują fani.

Głos zabrał także m.in. były agent Roberta Lewandowskiego, Cezary Kucharski.

Na razie najlepszy sprint meczu wykonał Sz.Marciniak w kierunku Haalanda aby pokazać kto będzie rządził, to jest szef! ~ - podsumował.

Szymon Marciniak sędzią meczu Manchester City - Real Madryt w Lidze Mistrzów / PAUL ELLIS / AFP

