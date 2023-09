Rośnie napięcie wokół Barcelony. To już końcowe odliczanie. Xavi musi studzić emocje, mówi o obsesji

Piłkarze Barcelony już we wtorek staną twarzą w twarz z traumą, której ciężar mocno im doskwiera. Pora na kolejną próbę podboju Europy. We wtorkowy wieczór mistrzowie Hiszpanii zmierzą się z Royalem Antwerp na inaugurację Ligi Mistrzów. Na triumf w tych rozgrywkach czekają od ośmiu długich lat, a w dwóch poprzednich sezonach nie przebrnęli nawet fazy grupowej. - Nie możemy popadać w obsesję, musimy tylko pokazać to, co prezentujemy w La Liga - studzi nastroje trener Xavi Hernandez.