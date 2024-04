Na mecz Realu Madryt , czyli rekordzisty pod względem liczby zwycięstw w Lidze Mistrzów z broniącym trofeum Manchesterem City , ostrzyli sobie zęby wszyscy kibice piłki nożnej. To konfrontacja w skali globalnej dwóch czołowych drużyn świata.

Przed rokiem, podobnie jak dwa lata wcześniej, los skrzyżował obie ekipy w półfinale . "Obywatele" pod wodzą Pepa Guardioli wzięli udany rewanż na "Królewskich", dlatego tym bardziej temperatura wokół rozpoczętego we wtorek dwumeczu jest ogromna.

Tymczasem reprezentant Portugalii zwietrzył szansę, widząc ustawionego bramkarza Realu Andrieja Łunina, który mową ciała jakby skupiał się na tym, aby dobrze zachować się w gąszczu zawodników przy wrzutce w pole karne, żeby spróbować go zaskoczyć. I tak zrobił, lewą nogą zdecydował się posłać piłkę bezpośrednio w światło bramki, w krótki róg. Łunin nim się zorientował, co się stało, kompletnie spóźnił się z interwencją i wpuścił piłkę do siatki.