Rosjanie mówią otwarcie o "zamachu" na Czerczesowa. Teoria sięga absurdu

Czerczesow ofiarą uknutego spisku? Rosjanie nie mają wątpliwości

"Jest niewytłumaczalne, że Czerczesow został zwolniony po jednej porażce. Dwa razy zdobył mistrzostwo Węgier. Wszystko wydawało się w porządku. Jest znany z surowego charakteru i czasem gwałtownego usposobienia. Piłkarzom spoza Rosji może się to nie podobać. Ale wyniki go broniły. Wygląda na to, ze zadziałały tu inne motywy" - czytamy w serwisie Match.TV.

"Obserwujemy tendencję do pozbywania się rosyjskich sportowców z zachodu Europy. Teraz zaczynają zwalniać także naszych trenerów. Najprawdopodobniej chodził o motywy polityczne. Niewykluczone, że Ferencvaros przegrał umyślnie. Wszystko na to wskazuje. I pewnie gdyby KI Klaksvik został pokonany, i tak doszłoby do dymisji. Tyle że po porażce ligowej" - to dalszy fragment wywodu.