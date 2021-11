Liga Mistrzów

2021-11-02 21:00 | Stadion: Gewiss Stadium | Arbiter: Slavko Vinčić Atalanta Bergamo Manchester United 2 2 DO PRZERWY 1-1 J. Iličić 12' D. Zapata 56' Cristiano Ronaldo 45',90'

W Bergamo gorąco było już w poniedziałek wieczorem. Niestety, nie chodziło tym razem o czysto sportowe emocje. W jednym z barów w centrum miasta doszło bowiem do bójki kibiców Atalanty z fanami Manchesteru United. Ucierpiał jeden z sympatyków angielskiej drużyny, a także kelnerka, która trafiła do szpitala.

Atmosferę na Półwyspie Apenińskim podgrzewał także Cristiano Ronaldo. Mecz przeciwko Atalancie to dla Portugalczyka pierwsza potyczka z zespołem z Włoch, odkąd ten przeniósł się z Juventusu do Manchesteru United. Jeden z najlepszych piłkarzy świata napisał na Instagramie: "Włochy to kraj, który bardzo dobrze przyjął mnie i moją rodzinę. To niesamowite miejsce, które na zawsze pozostanie w moim sercu".

Liga Mistrzów. Atalanta - Manchester United

O 21 wszystko odeszło jednak na bok i liczyło się tylko to, co na boisku. Piłkarze Manchesteru United byli świadomi stawki tego spotkania - w przypadku zwycięstwa mieliby bowiem zapewniony awans do fazy pucharowej. Pierwszą dobrą okazję do zdobycia bramki podopieczni Ole Gunnara Solskjaera stworzyli sobie w piątej minucie. W pole karne wpadł Marcus Rashford. Strzał Anglika został zablokowany, a piłka poturlała się pod nogi Pogby. Ten nie zdecydował się na strzał, lecz na podanie do McTominay’a. Szkot finalizował akcję, ale jego uderzenie nie zaskoczyło Juana Musso.

W 12. minucie odpowiedziała Atalanta. Duvan Zapata wykorzystał swoje świetne warunki fizyczne i przejął piłkę przed szesnastką "Czerwonych Diabłów". Po krótkim dryblingu odegrał do nabiegającego Josipa Ilicicia. Słoweniec w swoim stylu przymierzył płasko po ziemi i pokonał Davida De Geę. Tym samym Manchester United stracił bramkę w 14. z 15 ostatnich występów w Lidze Mistrzów. Czyste konto udało im się zachować jedynie w spotkaniu z RB Lipsk w październiku 2020 roku.

Po strzeleniu gola piłkarze "La Dei" starali się uspokoić grę. Rozgrywali piłkę dłużej i nie chcieli dopuszczać rywali z Anglii do akcji ofensywnych. Dało się dostrzec, że Gasperini wraz z zawodnikami dokładnie przeanalizowali to, co wydarzyło się dwa tygodnie temu na Old Trafford. Atalanta prowadziła w Manchesterze już 2-0, a ostatecznie przegrała 2-3.

Liga Mistrzów. Cristiano Ronaldo znów strzela

Wszelkie analizy tracą jednak na znaczeniu, kiedy piłkę w polu karnym dostaje rozpędzony i podrażniony wynikiem Cristiano Ronaldo. Tak stało się w pierwszej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy meczu. Ronaldo uderzył mocno i precyzyjnie, pozbawiając Musso szans na interwencję. Do przerwy United remisowali więc z Atalantą 1-1.

Po zmianie stron obie drużyny ruszyły do ataku, a spotkanie stało się jeszcze bardziej dynamiczne. W 56. minucie piłka ponownie zatrzepotała w siatce. Miękkie zagranie prostopadłe w stronę Duvana Zapaty posłał Jose Luis Palomino. Kolumbijczyk dopadł do piłki, ominął Harry’ego Maguire’a i sprytnym strzałem pokonał De Geę. Sędzia liniowy podniósł chorągiewkę i choć bramka została początkowo anulowana, to analiza VAR wykazała, że spalonego jednak nie było. Na stadionie w Bergamo wybuchła euforia.

Doskonała atmosfera utrzymała się do 90. minuty. Przygasił ją Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił gola w pierwszej minucie doliczonego czasu - dokładnie tak samo, jak w pierwszej połowie. "CR7" wykorzystał zamieszanie w strefie obronnej Atalanty, przejął piłkę, poprawił ją sobie na nodze i uderzył precyzyjnie tuż przy słupku.

Remis sprawia, że sytuacja w tabeli grupy F wciąż będzie bardzo interesująca. Prowadzi Villarreal z siedmioma punktami, tyle samo mają ich "Czerwone Diabły". Na trzecim miejscu jest Atalanta z pięcioma "oczkami".

2 2 Atalanta Bergamo Manchester United de Gea Bailly Maguire Varane Pogba Wan-Bissaka Fernandes Rashford McTominay Shaw Ronaldo 2 Musso de Roon Palomino Demiral Koopmeiners Zappacosta Freuler Maehle Pašalić Iličić Zapata Banguera SKŁADY Atalanta Bergamo Manchester United Juan Agustín Musso David de Gea Marten Elco de Roon Eric Bertrand Bailly José Luis Palomino Harry Maguire Merih Demiral 38′ 38′ Raphael Varane Teun Koopmeiners 69′ 69′ Paul Pogba Davide Zappacosta Aaron Wan-Bissaka Remo Marco Freuler 87′ 87′ Bruno Fernandes Joakim Maehle Pedersen 69′ 69′ Marcus Rashford 46′ 46′ Mario Pašalić 51′ 51′ 87′ 87′ Scott McTominay 12′ 12′ 71′ 71′ Josip Ilicić Luke Shaw 56′ 56′ Duván Esteban Zapata Banguera 45′, 90′ 45′, 90′ Cristiano Ronaldo REZERWOWI Francesco Rossi Dean Henderson Marco Sportiello José Diogo Dalot Teixeira 46′ 46′ Berat Djimsiti Alex Nicolao Telles Matteo Lovato Fred Giuseppe Pezzella Jesse Lingard Giorgio Scalvini Juan Mata Rusłan Malinowski 69′ 69′ Nemanja Matić Aleksiej Miranczuk 87′ 87′ Donny van de Beek 71′ 71′ Luis Fernando Muriel Fruto 69′ 69′ Edinson Cavani Roberto Piccoli 38′ 38′ Mason Greenwood Anthony Martial 87′ 87′ Jadon Sancho

STATYSTYKI Atalanta Bergamo Manchester United 2 2 Posiadanie piłki 47,3% 52,7% Strzały 8 10 Strzały na bramkę 6 6 Rzuty rożne 5 1 Faule 11 14 Spalone 1 1







Jakub Żelepień, Interia