Ronaldo może ponownie zagrać w Lidze Mistrzów i to już niedługo. Ujawniono szalone plany UEFA

Arabia Saudyjska zaczęła w ostatnich tygodniach bardzo mocno rozpychać się łokciami w światowym futbolu. Kolejny zawodnicy z czołowych lig europejskich trafiają na Bliski Wschód, co zaczęło niepokoić część kibiców. Nowy rozdział czeka z kolei Ligę Mistrzów, która w sezonie 2024/2025 zadebiutuje w nowym, powiększonym formacie. Według informacji portali "Calciomercato.it" władze UEFA mają plan, by w ramach dzikich kart zaprszać właśnie saudyjskie kluby do swoich rozgrywek.