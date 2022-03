Benfica w pierwszym spotkaniu w Lizbonie zremisowała z Ajaxem 2:2 i wydawało się, że w Amsterdamie to gospodarze wywalczą sobie awans do ćwierćfinału. Stało się jednak inaczej, ekipa ze stolicy Portugalii wygrała 1:0 po trafieniu Darwina Nuneza i to ją zobaczymy w najlepszej ósemce Ligi Mistrzów.

W składzie Benfiki oglądaliśmy między innymi Ukraińca Romana Jaremczuka, który w pomeczowej rozmowie nie ukrywał, że futbol nie jest teraz dla niego najważniejszy, choć dodawał, że tylko w taki sposób może coś zrobić dla swojego kraju.

- Trudno mi mówić o wojnie. Jestem profesjonalistą, muszę walczyć na boisku. Moi przyjaciele walczą na froncie, ja tutaj, na boisku. Nie mogę być na Ukrainie, dlatego w ten sposób staram się reprezentować mój kraj - powiedział w bardzo emocjonalnym wywiadzie ze stacją ESPN Jaremczuk.