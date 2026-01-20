Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rollercoaster w hicie LM. Gwiazdor uciszył San Siro, Zieliński i spółka na kolanach

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

20 stycznia w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów mogliśmy podziwiać "bitwę liderów". Tego dnia Inter Mediolan podejmował bowiem Arsena. Obie ekipy zajmują 1. miejsca w swoich krajowych rozgrywkach. Wyłonienie faworyta było więc ciężkim zadaniem. W pierwszej połowie byliśmy świadkami wymiany ciosów, z której ostatecznie zwycięsko wyszli Londyńczycy. W drugiej połowie podkreślili oni jedynie swoją wyższość, uciszając legendarne San Siro.

Piłkarz w czerwono-białym stroju kontroluje piłkę na wysokości klatki piersiowej podczas meczu, obok znajduje się zawodnik drużyny przeciwnej w pasiastym, niebiesko-czarnym trykocie, obaj są skoncentrowani na grze na tle stadionu.
Kadr z meczu Inter - Arsenal David Price / ContributorGetty Images

Są starcia, w których wyłonienie wyraźnego faworyta stanowi karkołomne zadanie. Z pewnością do takich pojedynków należą "bitwy liderów". Ciężko bowiem inaczej określić spotkanie 1. drużyny Serie A z 1. ekipą Premier League. Do takiego meczu doszło 20 stycznia, kiedy to Inter Mediolan w ramach trwającej wciąż fazy ligowej Ligi Mistrzów podejmował Arsenal.

Obydwie przytoczone ekipy póki co odznaczają się bardzo dobrą formą. Na korzyść Londyńczyków przemawia jednak wywalczenie pozycji lidera fazy ligowej LM. Niemniej, "Nerazzurri" również nie zawiedli w tej kwestii oczekiwań swoich kibiców, lokując się na tym etapie rozgrywek na 6. pozycji.

Rollercoaster na San Siro. Cios za cios w pierwszej połowie hitu LM

Pierwsze minuty meczu zdecydowanie należały do piłkarzy z Wysp Brytyjskich. Zepchnęli oni graczy Interu do głębokiej defensywy, tworząc sobie kilka sytuacji podbramkowych. Ostatecznie wszystkie strzały zostały jednak zablokowane przez defensorów.

Tego typu naciski prędzej czy później musiały się opłacić. W 10. minucie piłkarze Arsenalu znów znaleźli się w okolicy pola karnego gospodarzy. Tym razem piłka trafiła pod nogi Jurriena Timbera, który postanowił wykorzystać kilka metrów wolnej przestrzeni. Nie trafił on jednak czysto w futbolówkę, przez co ta dość powoli zmierzała w kierunku bramki. Okazję wykorzystał nieupilnowany Gabriel Jesus, który kilka metrów przed linią bramkową przeciął tor lotu piłki, uderzając ją z dużo większym impetem niż kolega. Yann Sommer nie miał szans na obronę strzału Brazylijczyka.

Ta bramka podziałała na gospodarzy jak przysłowiowa płachta na byka. Po wznowieniu gry to oni przejęli inicjatywę. W 17. minucie dobrą okazję do wyrównania miał Marcus Thuram. Po świetnym podaniu od Lautaro Martineza, Francuz znalazł się na obrzeżach pola karnego. Napastnik szykował się już do strzału, lecz jego próbę uprzedziła interwencja Cristhiana Mosquery. Szczęśliwie dla "Nerazzurrich" piłka trafiła jednak pod nogi Petara Sucicia. Chorwat bez zastanowienia przymierzył zza pola karnego, zdobywając pięknego gola.

Raptem 10 minut później Thuram znów stanął przed szansą wpisania się na listę strzelców. Tym razem niekryty napastnik znalazł się z prawej strony pola karnego. Podanie otworzyło Francuzowi bezpośrednią drogę do bramki, lecz oddany przez niego strzał pozostawiał wiele do życzenia.

"Kanonierzy" nie potrzebowali wiele czasu, aby ponownie wyjść na prowadzenie. W 30. minucie zespół wywalczył rzut rożny. Wysoko dośrodkowana futbolówka zmierzała w stronę Leandro Trossarda. Belg nie był ustawiony zbyt dobrze, jednak zdecydował się oddać strzał, trafiając w poprzeczkę. Obrońcy Interu nie wyciągnęli wniosków z początkowej fazy spotkania, ponownie odpuszczając nieco krycie Gabriela Jesusa. To właśnie na jego głowie znalazła się ostatecznie futbolówka, którą ten z dużym spokojem skierował wprost do siatki. Po pół godziny na tablicy widniał już wynik 2:1 dla Arsenalu.

Zdobyte bramki zdecydowanie rozluźniały tego dnia piłkarzy obu zespołów. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy Inter znów mógł doprowadzić do wyrównania. Dwa strzały z lewej strony pola karnego oddał wahadłowy Mediolańczyków Federico Dimarco. Dwukrotnie na wysokości zadania stanął jednak David Raya. To dzięki jego paradom "Kanonierzy" mogli zejść na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem.

Gol rezerwowego gwoździem do trumny Interu. San Siro zdobyte przez "Kanonierów"

Inter całkiem nieźle wszedł w drugą połowę spotkania. Zespół konstruował ataki, które miały na celu ponowne wyrównanie stanu rywalizacji. Defensywa "Kanonierów" była jednak dość szczelna, dzięki czemu w pierwszych minutach tej części meczu Raya nie miał zbyt wiele do roboty.

W drugiej połowie gra stała się dużo bardziej wyrównana. Obydwie ekipy miały swoje okazje, lecz bardzo często brakowało w nich jednego, kluczowego elementu - dobrego wykończenia.

Naprawdę groźnie zrobiło się w 62. minucie, kiedy to piłkarze Arsenalu świetnie rozmontowali defensywę gospodarzy. Futbolówka została skierowana do Bukayo Saki, który wychodził właśnie sam na sam z bramkarzem. Anglik zapewne widział już piłkę w siatce, lecz w ostatniej chwili jego strzał został zablokowany przez Alessandro Bastoniego. Włoski defensor utrzymał tym samym swój zespół w grze.

Nieco świeżości w szeregi gospodarzy wniósł wprowadzony z ławki rezerwowych Francesco Pio Esposito. Młody Włoch potrzebował raptem kilku minut, aby wykreować sobie dwie dobre okazje w polu karnym. W obydwu przypadkach zabrakło mu jednak nieco siły, aby przepchnąć angielskich obrońców.

Mediolańczycy nie chcieli zawieść swoich kibiców, lecz ich ataki w tej części spotkania przypominały "bicie głową w mur". Z pewnością nie był to dzień Piotra Zielińskiego, który aż do 82. minuty pozostawał niewidoczny. Tuż przed końcem spotkania Cristian Chivu zdjął Polaka, zastępując go 22-letnim Ange-Yoanem Bonnym. Francuz nie wniósł jednak zbyt wiele w grę swoich kolegów.

Znacznie lepszą zmianę dał natomiast Viktor Gyokeres. W 84. minucie Szwed wykorzystał błąd w defensywie gospodarzy. Dzięki przytomnej reakcji znalazł się on z piłką kilka metrów przed polem karnym. Uderzenie Gyokeresa spotkało się z próbą interwencji w wykonaniu Sommera. Silny strzał "przełamał" jednak rękawicę Szwajcara. Gol ten stał się ostatecznym gwoździem do trumny "Nerazzurrich".

Liga Mistrzów
7 kolejka
20.01.2026
21:00
Zakończony
Petar Sucic
18'
Gabriel Jesus
10' , 31'
Viktor Gyokeres
84'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Inter Mediolan
Arsenal
Rezerwowi

Statystyki meczu

Inter Mediolan
1 - 3
Arsenal
Posiadanie piłki
51%
49%
Strzały
18
17
Strzały celne
4
6
Strzały niecelne
6
6
Strzały zablokowane
8
5
Ataki
65
66

Zobacz również:

Vinicius Junior i Kylian Mbappe
Liga Mistrzów

Popis Realu, Mbappe nie miał litości. I taki występ Viniciusa. Pogrom w Lidze Mistrzów

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Zawodnik drużyny w niebiesko-czarnych pasach upada na murawę podczas dynamicznej walki o piłkę z rywalem w czerwono-białym stroju, w tle inny piłkarz obserwuje sytuację.
Kadr z meczu Inter - ArsenalCarl RecineGetty Images
Zamieszanie w polu bramkowym podczas meczu piłki nożnej, bramkarz w żółtym stroju próbuje obronić piłkę, otoczony przez kilku zawodników jednej i drugiej drużyny, na tle wypełnionych trybun.
Kadr z meczu Inter - ArsenalMarco LuzzaniGetty Images
Piłkarz w czarno-niebieskim stroju kopie piłkę podczas meczu piłkarskiego, wokół widoczni są inni zawodnicy w czerwono-białych strojach oraz sędzia w żółtej koszulce, w tle kibice na trybunach.
Kadr z meczu Inter - ArsenalFrancesco Scaccianoce - InterGetty Images
Inter – Lecce 1-0: Zwycięski gol. WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja