Robert Lewandowski znów bez gola przeciw Bayernowi

Olgierd Kwiatkowski Liga Mistrzów

Bayern poważnie potraktował wyprawę do Barcelony. Mimo, że był już pewny awansu do fazy pucharowej, a do zapewnienia pierwszego miejsca w grupie wystarczył mu punkt, zagrał na Camp Nou tak, żeby wygrać. Zrobił to w wielkim stylu. Upokorzył rywala. Zwyciężył 3-0. Bezradny Robert Lewandowski zszedł z boiska przed zakończeniem spotkania.

Zdjęcie Liga Mistrzów: FC Barcelona - Bayern Monachium. Robert Lewandowski nie mógł być zadowolony z decyzji sędziego po starciu z de Ligtem / JOSEP LAGO/AFP/East News / East News