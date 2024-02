SSC Napoli - FC Barcelona 1:1

Obie bramki w tym spotkaniu padły już w drugiej części gry . Najpierw gola na 0:1 strzelił w 60. minucie Robert Lewandowski . Po kwadransie do wyrównania doprowadził snajper mistrza Włoch - Victor Osimhen.

FC Porto - Arsenal 1:0

Inter - Atletico Madryt 1:0

Włoska ekipa uda się na rewanż do stolicy Hiszpanii ze skromną, jednobramkową zaliczką. Bohaterem Interu we wtorkowym meczu został niespodziewanie Marko Arnautović, który najpierw zmarnował kilka sytuacji, ale w końcu przełamał się i w 79. minucie posłał piłkę do siatki Atletico Madryt.