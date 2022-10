Robert Lewandowski wpisał się w historyczną klęskę Barcelony

Kibice na Camp Nou przeżyli wczoraj prawdziwy koszmar, który rozciągnął się na kilka godzin.

Najpierw, za sprawą wyniku w meczu Inter Mediolan - Viktoria Pilzno (4:0) dowiedzieli się, że ich zespół już pogrzebał swoje szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Reklama

Robert Lewandowski i Barcelona z niechlubnym wyczynem

A drugi cios wymierzyli w nich ulubieńcy bezpośrednio w swoim meczu, który mimo wszystko też miał wielką rangę, bo naprzeciwko stanął poprzedni klub Roberta Lewandowskiego, Bayern Monachium.

Rozczarowanie było jednak przepotężne, bo zwłaszcza w pierwszej połowie "Duma Katalonii" na tle mistrza Niemiec wyglądała jak chłopiec do bicia. Nieco lepiej było w drugiej połowie, Barcelona optycznie miała więcej z gry, ale co z tego. Została rozbita 0:3, a - co jeszcze bardziej deprymujące - nie oddała ani jednego celnego strzału!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FC Barcelona – Bayern. Liga Mistrzów Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Odpadnięcie z Ligi Mistrzów, dla zespołu z tak wielkimi problemami finansowymi, nie kreśli najlepszej perspektywy na kolejne miesiące. Na pocieszenie zostanie batalia w Lidze Europy, które dla Barcelony będą tylko rozgrywkami drugiej kategorii.

Wczoraj na Camp Nou wydarzyła się jeszcze jedna, dziejowa katastrofa. I to na dobrą sprawę jeszcze zanim sędzia po raz pierwszy użył gwiazdka w meczu Barcelona - Bayern.

Otóż po meczu w Mediolanie, który definitywnie wyrzucił Lewandowskiego i spółkę za burtę, okazało się, po raz pierwszy w historii Barcelony zdarzyło się, by klub żegna się na fazie grupowej, zanim jeszcze rozegrał dwa ostatnie mecze.