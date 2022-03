Liga Mistrzów. Bayern Monachium - RB Salzburg 7-1

Co edycja Ligi Mistrzów, co kolejny etap rozgrywek a Robert Lewandowski wytycza nowe rekordy, notuje nowe osiągi. Teraz w starciu z Red Bull Salzburg popisał się hat-trickiem strzelonym w 11 minut starcia z Austriakami. Po remisie 1-1 w Salzburgu ci mogli mieć nadzieję, że zdołają sprawić sensację. Nic z tego. Bayern rozgromił rywali aż 7-1 i pewnie awansował.

TUTAJ znajduje się relacja z meczu Bayern Monachium - FC Salzburg

Liga Mistrzów. Liverpool FC - Inter Mediolan 0-1

Aż dwukrotnie Egipcjanin Mohamed Salah trafiał w słupek bramki Interu Mediolan, a Joel Matip łupnał w poprzeczkę. Liverpool FC jednak przegrał z Interem Mediolan. Awansu go to nie kosztowało, to liderzy Serie A odpadli. W pierwszym meczu mieliśmy bowiem wygraną Anglików 2-0.

TUTAJ znajduje się relacja z meczu Liverpool FC - Inter Mediolan

