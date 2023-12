Coś absolutnie niepokojącego dzieje się z Barceloną i mecz z drużyną Royal Antwerp tylko to potwierdził. Belgijski zespół przed starciem z ekipą Xaviego Hernandeza, po pięciu kolejkach zmagań w grupie H, miał na koncie zero punktów .

Tymczasem zupełny outsider w środowy wieczór na tle Barcelony zaprezentował się tak, jakby sytuacja była zgoła odwrotna. A przecież to Robert Lewandowski i spółka prowadzili z dorobkiem 12 punktów, wprawdzie już byli pewni awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów , ale w tym rozgrywkach zawsze gra się o pełną pulę - również z uwagi na możliwość zarobienia wielkich pieniędzy za pojedyncze mecze .

Robert Lewandowski "rozjechany". Hiszpańskie media nie gryzą się w język