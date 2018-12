Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego zmierzy się z Liverpool FC, a Juventus Turyn Wojciecha Szczęsnego z Atletico Madryt w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Borussia Dortmund Łukasza Piszczka trafiła na londyński Tottenham.

Rywalem broniącego trofeum Realu Madryt będzie Ajax Amsterdam, natomiast Barcelona zagra z Olympique Lyon. Oba hiszpańskie zespoły wydają się być zdecydowanymi faworytami w tych konfrontacjach.



Losowanie par odbyło się w poniedziałek w szwajcarskim Nyonie. Rozstawione były zespoły, które zajęły pierwsze miejsce w grupach (m.in. Bayern, Juventus i Borussia). I właśnie one zagrają rewanże na swoich stadionach.



Prowadzony przez Juergena Kloppa Liverpool w poprzednim sezonie dotarł do finału LM (1:3 z Realem), natomiast Bayern odpadł w półfinale. Trzecim bramkarzem "The Reds" jest utalentowany Kamil Grabara.



"To będzie fantastyczna bitwa. Naprzód Bayern, możemy to zrobić!" - napisał Lewandowski na Twitterze tuż po losowaniu.

Dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzic przyznał, że to będzie wielkie wydarzenie.



"Liverpool jest liderem angielskiej ekstraklasy. Oni grają świetnie w piłkę, są bardzo fizyczni, rozpędzeni. Nie możemy się doczekać, aby tam zagrać. To naprawdę ekskluzywny zespół, ale właśnie tego oczekujesz, gdy jesteś piłkarzem. Juergen Klopp jest topowym trenerem, który radzi sobie dobrze z mediami" - powiedział Salihamidzic.



Dla Kloppa konfrontacja z Bayernem może być okazją do rewanżu za finał Ligi Mistrzów w 2013 roku. Prowadzona wówczas przez niego Borussia Dortmund uległa Bawarczykom na Wembley 1:2. W ekipie BVB grali wtedy Lewandowski, Jakub Błaszczykowski i wciąż obecny w składzie Borussii Łukasz Piszczek.



Wszyscy przedstawiciele Bundesligi trafili w 1/8 finału na rywali z Anglii. Borussię Dortmund czeka mecz z bardzo solidnym Tottenhamem, który w fazie grupowej wyeliminował m.in. Inter Mediolan.



Wysoko została zawieszona poprzeczka przed Schalke 04. Rywalem drużyny z Gelsenkirchen będzie wicelider Premier League (a wcześnie długo prowadzący w tabeli) Manchester City, prowadzony przez byłego trenera Barcelony i Bayernu Pepa Guardiolę.



Ciekawie zapowiada się konfrontacja Juventusu z dobrze spisującym się od lat w europejskich pucharach Atletico Madryt.



"Mamy bardzo silny zespół, więc wierzymy w siebie. Atletico to bardzo zrównoważona drużyna, z którą trudno się gra. Oni mogą bronić się głęboką defensywą i zawsze stwarzają rywalom kłopoty, mając z przodu Diego Costę i Antoine'a Griezmanna. Widzę dwa ciężkie, oparte na walce mecze, być może bez dużej liczby goli" - przyznał dyrektor Juventusu Pavel Nedved.



Pierwsze spotkania 1/8 finału odbędą się w dniach 12/13 i 19/20 lutego, a rewanże 5/6 i 12/13 marca. Finał zaplanowano na 1 czerwca w Madrycie (Estadio Metropolitano).