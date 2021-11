Liga Mistrzów Zobacz skróty wtorkowych spotkań Ligi Mistrzów w Interii!

Od początku sezonu 2019/20 drużyna Lewandowskiego wygrała wszystkie mecze, w których brał udział Polak. A było ich aż 21!

Bayern Monachium w ciągu trzech ostatnich sezonów nie wygrał tylko dwóch meczów w LM - były to starcia z zeszłego sezonu z Atletico Madryt oraz Paris Saint-Germain. W obu zabrakło jednak Lewandowskiego.



21 kolejnych wygranych to zdecydowany rekord, jeśli chodzi o kolejne zwycięstwa w LM osiągane przez jednego zawodnika. Lewandowski okazję do wyśrubowania wyniku będzie miał już 8 grudnia, gdy jego zespół zmierzy się z Barceloną.



Robert Lewandowski śrubuje kolejny rekord Ligi Mistrzów

Co ciekawe, Lewandowski zdobywał gole aż w 18 z owych 21 spotkań. W tym czasie zdobył niewiarygodną liczbę 29 bramek.

Wygraną z Dynamo "Lewy" przypieczętował efektownym trafieniem przewrotką. Była to bramka na 1-0 w 14. minucie meczu.



Polak jest liderem klasyfikacji strzelców w obecnym sezonie Champions League. W pięciu dotychczasowych spotkaniach zgromadził dziewięć bramek i ma dwa gole przewagi nad Sebastianem Hallerem z Ajaxu Amsterdam oraz trzy gole nad Cristiano Ronaldo (Manchester United).

