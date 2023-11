Robert Lewandowski straci trenera? Tego nikt nie akceptuje

Wówczas w Katalonii z pewnością liczono na to, że Xavi okaże się kimś taki, jak Zinedine Zidane dla Realu Madryt albo Pep Guardiola dla FC Barcelony na przełomie dekad. O ile w lidze hiszpańskiej widać było pewne symptomy rozwoju zespołu. Udało się przecież sięgnąć po mistrzostwo Hiszpanii , co było dużą niespodzianką , a w międzyczasie Xavi ze swoimi piłkarzami wygrali także rozgrywki Superpucharu Hiszpanii .

Robert Lewandowski straci trenera? Duży problem Xaviego

Problemem jest jednak to, co dzieje się we wtorkowe i środowe wieczory, a więc w Lidze Mistrzów. Tu Barcelona pod wodzą Xaviego prezentuje się absolutnie katastrofalnie. Hiszpan prowadził zespół w 20 europejskich meczach. Wygrał zaledwie siedem z nich i żeby być szczerym, trzeba powiedzieć, że żaden z pokonanych rywali nie zaliczał się do tych z najwyższej półki.