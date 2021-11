Robert Lewandowski przeszedł do historii Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów

Robert Lewandowski po raz kolejny wpisał się do annałów Ligi Mistrzów. We wtorek w Kijowie strzelił gola w dziewiątym meczu z rzędu i to już po raz drugi w tych rozgrywkach. Nikt nigdy wcześniej nie był tak regularny jak napastnik Bayernu Monachium.

