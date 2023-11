Harry Kane notuje piorunujące wejście do Bayernu Monachium. Angielski napastnik w swoich pierwszych 15 spotkaniach dla klubu zdobył aż 19 bramek, dokładając do tego 7 asyst. To wszystko sprawia, że Kane bierze udział w akcji bramkowej monachijczyków średnio co 48 minut.