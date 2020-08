Robert Lewandowski numerem jeden w niemieckiej prasie

Ostatnio sporo dzieje się w piłkarskim świecie w związku z elitarnymi rozgrywkami Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Przebywająca w Niemczech Justyna Kostyra zajrzała do niemieckiej prasy, aby przekonać się, co tamtejsi dziennikarze piszą przed decydującym starciami.

Bayern Monachium, nie pozostawiając złudzeń, wyeliminował Chelsea FC z rozgrywek Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski i spółka w 1/8 finału wygrali kolejno 3-0 i 4-1 i to właśnie Polak był najjaśniejszą gwiazdą w ekipie Bawarczyków, którzy w ćwierćfinale zagrają z FC Barcelona.

- W poniedziałkowych gazetach tematem numer jeden jest Lewandowski. "Teraz czeka nas przedwczesny finał z wielką Barceloną, ale to Bayern jest faworytem" - piszą niemieccy dziennikarze. Bawarczycy po meczu z londyńskim klubem dotarli już do ekskluzywnego hotelu, ale jak powiedział Thomas Müller: "To nie jest czas na odpoczynek, tylko na ciężkie trenowanie" - powiedziała Kostyra.

O kolejną dawkę piłkarskich emocji zadbają piłkarze Interu Mediolan i Bayeru Leverkusen. Obie drużyny zmierzą się w ćwierćfinale Ligi Europy, który odbędzie się na Merkur-Spiel Arena w Düsseldorfie.

- Tematem numer dwa jest mecz dwóch spadkowiczów z Ligi Mistrzów. Dziennikarze przed tym spotkaniem mówią: "Bayer musi uratować honor niemieckich drużyn w Lidze Europy". To już ich ostatnia ekipa w tych rozgrywkach. Dodatkowo oczy wszystkich kibiców będą skierowane na młodego Kaia Havertza. Niezwykle utalentowanym piłkarzem interesują się największe europejskie marki. Faworytem w wyścigu po niego jest Chelsea, a depcze jej po piętach Real Madryt. Prezes Bayeru zwrócił uwagę, że w jego czasach tak zdolnego zawodnika nie było. Już niebawem przekonamy się, jak sobie poradzi w meczu pod presją - dodała Kostyra.