Były gwiazdor Manchesteru United i reprezentacji Anglii Rio Ferdinand uważa, że Złota Piłka dla najlepszego piłkarza 2020 roku powinna zostać przyznana. Jego zdaniem, głównym faworytem do zdobycia tej prestiżowej nagrody jest Robert Lewandowski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Golański dla Interii: Robert Lewandowski. Maszyna, która się nie zatrzymuje. Wideo TV Interia

"France Football" ogłosił w ubiegłym miesiącu, że w tym roku nie przyzna nagrody ze względu na "brak dostatecznych uczciwych warunków" spowodowanych przez pandemię koronawirusa. Złota Piłka jest przyznawana nieprzerwanie od 1956 roku. W ubiegłym roku trofeum trafiło po raz szósty do rąk Lionela Messiego.

Reklama

Ten rok należy jednak do Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik jest w fenomenalnej formie. 31-letni zawodnik strzelił 53 gole dla Bayernu Monachium we wszystkich rozgrywkach dla Bayernu w tym sezonie, z czego 13 w Lidze Mistrzów. Rio Ferdinand uważa, że Lewandowski zasługuje na uznanie, jak nikt inny.



"Jeśli byłbym Lewandowskim i odwołaliby Złotą Piłkę, to napisałbym petycję, żeby wznowić plebiscyt" - stwierdził Ferdinand w rozmowie z teamtalk.com.



"Poza rokiem, w którym wygrał ją Luka Modrić, Messi i Ronaldo dominowali przez ostatnie 12 lat. W tym sezonie Lewandowski wzniósł się na wyższy poziom" - podkreślił były zawodnik m.in. Manchesteru United.



"Nie mogę uwierzyć, że odwołali Złotą Piłkę. Okrutne - to dobre słowo, żeby to opisać. Lewandowski zasługuje na tę nagrodę za to, co zrobił w tym sezonie. Jeśli poprowadzi Bayern Monachium do triumfu w Lidze Mistrzów i nie dostanie Złotej Piłki, to nie będzie w porządku" - powiedział Ferdinand.



"Dlaczego nie mogą przyznać nagrody, nawet jeśli nie organizują wielkiej ceremonii wręczenia jej?" - pytał były reprezentant Anglii.



"Złota Piłka to wielka sprawa. Porozmawiajcie z Michaelem Owenem i zapytajcie go, jakie było najważniejsze trofeum w jego karierze. Powie, że Złota Piłka w 2001 roku. Wszyscy piłkarze chcą znaleźć się na liście triumfatorów. To elita. Nagroda uczyniłaby Lewandowskiego jeszcze bardziej wyjątkowym. Nie mogę uwierzyć, że chcą mu to zabrać" - zakończył Ferdinand.

W piątek Lewandowski i jego Bayern zmierzą się w szlagierowym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów z Barceloną. Początek spotkania o godz. 21.00 Transmisja w Polsacie Sport Premium i na platformie IPLA.



RK