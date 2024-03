Rewanżowe spotkanie FC Barcelona – SSC Napoli w Lidze Mistrzów UEFA w jakości 4K w Polsat Box Go

Na murawie Stadionu Olimpijskiego w Barcelonie w rewanżowym spotkaniu zagrają czołowe drużyny hiszpańskiej LALIGA EA Sports i włoskiej Serie A. Barcelonę do walki o ćwierćfinał poprowadzi Robert Lewandowski , który został wybrany najlepszym piłkarzem lutego w lidze hiszpańskiej. Awans do dalszej fazy rozgrywek nie będzie jednak dla gospodarzy sprawą prostą, gdyż wystąpią osłabieni brakiem dwóch kluczowych zawodników - w ligowym meczu z Athletic Bilbao poważnych kontuzji nabawili się Pedri i Frenkie De Jong. Z kolei Napoli , po zmianie trenera, wydaje się powoli wychodzić z kryzysu. Przypomnijmy, że w pierwszym, rozegranym trzy tygodnie temu spotkaniu Barcelony z Napoli padł remis 1:1.

