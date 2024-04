Rewanżowe spotkania ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów UEFA online w Polsat Box Go

Już dzisiaj, 16 kwietnia na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie, Duma Katalonii podejmie dziewięciokrotnego mistrza Francji Paris Saint-Germain. Dla paryżan, którzy pewnie zmierzają po kolejne mistrzostwo swojego kraju, puchar Ligi Mistrzów UEFA to wielkie marzenie, gdyż do tej pory nie udało im się tryumfować w tych rozgrywkach.

Borussia Dortmund - Atlético Madryt to drugie spotkanie, które odbędzie się we wtorek, 16 kwietnia. W pierwszym meczu Atlético Madryt pokonało Borussię Dortmund tylko 2:1, a drużyna z Niemiec miała w końcówce spotkania kilka okazji na doprowadzenie do remisu.

Nadchodzące mecze transmitowane na kanałach Polsat Sport Premium dostępne będą na żywo online w pakiecie Polsat Box Go Sport w serwisie Polsat Box Go od godziny 20:50.

Pakiet Polsat Box Go Sport otwiera dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych. Oprócz kanałów Polsat Sport Premium pokazujących m.in. Ligę Mistrzów UEFA są to: pozostałe kanały z rodziny Polsat Sport (PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, ORLEN Basket Liga, gale UFC i FEN oraz wiele innych), stacje Eleven Sports (włoska Serie A, hiszpańska LaLiga EA Sports, francuska Ligue 1 Uber Eats, belgijska Jupiler Pro League), CANAL+ SPORT3 i 4 (PKO BP Ekstraklasa), Eurosport 1 i 2 (3 turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, Igrzyska Olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe), Motowizja (sporty motorowe, m.in. rajdy WRC, ERC i World RX) i wiele innych. W pakiecie znajdziemy także wszystkie mecze Fortuna 1. Ligi na żywo. Promocyjna cena pakietu Polsat Box Go Sport wynosi 40 zł za 30 dni.