Rekord Realu Madryt zagrożony. Bogacze już czekają. Sobota sądnym dniem

Maciej Brzeziński

Real Madryt jest najbardziej utytułowanym klubem w historii Pucharu Europy. "Królewscy" triumfowali aż piętnastokrotnie. To nie jedyny rekord hiszpańskiej drużyny w tych elitarnych rozgrywkach. Jeden z nich jest teraz zagrożony i może zostać wyrównany przez PSG.

PSG może powtórzyć wyczyn Realu Madryt

Real Madryt triumfował w rozgrywkach o Puchar Europy / Ligę Mistrzów aż piętnastokrotnie. W tym sezonie "Królewscy" marzyli o tym, aby wrócić na tron, ale odpadli na etapie ćwierćfinału. Lepszy w dwumeczu okazał się Bayern Monachium.

Rekord Realu Madryt. Tylko "Królewscy" dokonali tej sztuki

W 1992 roku rozgrywki o Puchar Europy zostały przemianowane na Ligę Mistrzów. Na 33 edycje Real triumfował aż dziewięciokrotnie, co także stawia go na pozycji lidera. Wielkim sukcesem jest wejście na szczyt, a jeszcze większym utrzymanie się na nim. "Los Blancos" to jedyny zespół w historii Champions League, który obronił tytuł. Real triumfował w 2016 roku, a potem najlepszy okazał się także w dwóch kolejnych sezonach.

Ta sztuka jest godna podziwu. Przed Realem taką szansę mieli piłkarze AC Milan (1995), Ajaxu Amsterdam (1996), Juventusu (1997) i Manchesteru United (2009). Obrona tytułu okazała się jednak dla nich zbyt trudna.

Finał Ligi Mistrzów. PSG o krok od rekordu Realu

W wielkim finale sezonu 2025/26 spotkają się PSG i Arsenal Londyn. Zespół z Paryża to obrońcy trofeum. Przed rokiem rozbili w wielkim finale Inter Mediolan 5:0. Teraz również podopieczni trenera Luisa Enrique marzą o sięgnięciu po najcenniejsze europejskie trofeum. Tak więc Paryżanie mają szansę, aby wyrównać osiągnięcie Realu związane z obroną tytułu.

Finał Ligi Mistrzów odbędzie się w sobotę (30 maja) o godz. 18:00 w Budapeszcie. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Piłkarz Realu Madryt w białym stroju z numerem 7 zaciska zęby i wydaje się być w emocjonalnym momencie meczu na stadionie.
Real Madryt to najbardziej utytułowany klub w historii Ligi MistrzówGUILLERMO MARTINEZAFP
Zespół piłkarski w granatowych strojach świętuje zdobycie pucharu, zawodnicy pozują z trofeum na murawie stadionu, wyrażając radość i ekscytację.
PSG przed rokiem wygrało Ligę Mistrzów. Teraz ma szansę na obronę tytułuIBRAHIM EZZATAFP
Piłkarze PSG cieszą się z bramki w finale Ligi MistrzówMARCO BERTORELLOAFP


