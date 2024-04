Real wyeliminował obrońców tytułu. Gwiazda nie ma wątpliwości, padło nazwisko Ancelottiego

"Nie mogłem sobie lepiej wyobrazić, jak to się zaczęło" - mówił Bellingham w rozmowie z TNT Sports.

"Nie tylko ze względu na występy i zdobyte bramki, ale po prostu takie poczucie, że zaczynasz grać dla tego klubu. Gdy każdego dnia zakładasz strój z tym znakiem i jesteś wdzięczny, że tam jesteś " - stwierdził Anglik, który jest najlepszym strzelcem Realu z 16 golami, a przez długi czas był liderem te klasyfikacji, ale ostatnio wyprzedził go Artem Dowbyk z Girony .

Niech to trwa długo i miejmy nadzieję, że będzie więcej takich nocy

Liga Mistrzów. Real Madryt zrewanżował się Manchesterowi City

Potem wynik już się nie zmienił, również w dogrywce, i do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne.

W konkursie "jedenastek" pierwszy pomylił się Chorwat Luka Modric , a później w roli głównej wystąpił Łunin. Ukraiński bramkarz obronił strzały Bernarda Silvy i Chorwata Matea Kovačicia , pokonał go jego vis a vis - Ederson , ale w piątej serii szansy nie zmarnował Niemiec Antonio Ruediger , który tym samym odkupił część win za błąd przy wyrównującej bramce mistrza Anglii.

"Grałem już wcześniej z City i było blisko, a problem z nimi jest taki, że kiedy czujesz, że coś z tego będziesz miał, to oni potem nagle ci to odbierają. Trzeba naprawdę ciężko pracować, aby ich pokonać, a pod koniec prawie nie mogłem ustać na nogach. Zwycięstwo to ogromna nagroda" - tłumaczył Anglik.