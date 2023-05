Real "uciszył" Erlinga Haalanda. Angielskie media zgodne w ocenie gwiazdora

Transfer Erlinga Haalanda do Manchesteru City bez dwóch zdań okazał się strzałem w dziesiątkę dla obu stron. Norweg notuje kosmiczne liczby w swojej debiutanckiej kampanii na Etihad, a Pep Guardiola wierzy, że jego dyspozycja pomoże mu sięgnąć po pierwszy triumf w Lidze Mistrzów wraz z obywatelami. Mimo wszystko, we wtorkowym hicie na Santiago Bernabeu, 22-latek został skutecznie powstrzymany przez defensorów Realu Madryt, co zgodnie podkreśliły angielskie media.