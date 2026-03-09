Kibice Realu Madryt zapewne liczyli rychłe na podniesienie się po niezbyt udanym z ich perspektywy sezonie 2024/2025. Wówczas "Królewscy" nie zdołali bowiem podnieść żadnego prestiżowego trofeum, a dodatkowo ich szeregi trawione były przez wewnętrzne niesnaski, zakończone pożegnaniem się z Carlo Ancelottim.

W obecny sezon Real Madryt miał wejść ze świeżą energią, której jednym ze zwiastunów było przejęcie ekipy przez Xabiego Alonso. Ostatecznie zakończyło się to jednak kolejną porcją konfliktów oraz bardzo głośnym i prędkim pożegnaniem z legendą klubu. Stanowisko trenera "Królewskich" objął Alvaro Arbeloa, który przywitał się z kibicami... porażką w starciu z II-ligowym zespołem Albacete Balompie.

Na domiar złego, ekipa ze stolicy Hiszpanii zmaga się obecnie z istną plagą kontuzji. W "szpitalu" drużyny przebywają: Eder Militao, David Alaba, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo oraz Kylian Mbappe. Okazuje się, że tuż przed hitowym starciem tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, do tego pokaźnego grona dołączył jeszcze jeden kluczowy zawodnik rotacji.

Dramat w Madrycie. Potężnie osłabienie przed starciem z angielskim gigantem

Już 11 marca poszatkowany kontuzjami Real Madryt zmierzy się z Manchesterem City. Na dwa dni przed tym starciem 1/8 finału LM pojawiły się doniesienia o urazie kolejnego gwiazdora "Los Blancos" - Alvaro Carrerasa.

"Kolejny cios dla Arbeloi. Alvaro Carreras doznał kontuzji mięśnia prawej łydki i opuści mecz z Manchesterem City. Boczny obrońca Realu Madryt doznał urazu w meczu z Getafe ponad tydzień temu, co ostatecznie uniemożliwi mu grę w Lidze Mistrzów" - piszą dziennikarze portalu "MARCA".

Carreras nie wystąpił w ostatnim starciu "Królewskich" z powodu zbyt dużej ilości żółtych kartek. Wówczas jego zastępcą stał się Ferland Mendy. Wielce prawdopodobne jest, że to właśnie Francuz ostatecznie pojawi się w środę w wyjściowym składzie Real Madryt. Póki co nie wiadomo, jak długo potrwa okres rekonwalescencji Carrerasa. Hiszpański defensor to wciąż dość świeży zawodnik "Królewskich". Zasilił on bowiem szeregi tej ekipy w lipcu 2025 roku. Wówczas Real wykupił go z Benfiki za 50 mln euro.

