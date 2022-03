"Ukarani przez króla", "Odżyły dawne demony", "Znów niekwalifikowalni" - to tytuły francuskich gazet dzień po przegranym 1-3 meczu z Realem Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Ten wynik oznacza, że paryżanie nie zagrają w ćwierćfinale najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie i po raz kolejny mogą uznać sezon za stracony.

"Ty nie jesteś piłkarzem, Neymar!"

We francuskich mediach wrze. Eksperci, trenerzy, komentatorzy nie pozostawiają na PSG suchej nitki.



"W tej drużynie masz dwie gwiazdy, które zarabiają miliardy. Masz pomocnika (chodzi o Marco Verattiego - przyp. ok) o którym mówią, że jest najlepszy na świecie, ale dziś wieczór był jak g.... , a chłopak, który ma 52 lata (Luka Modrić - przyp. ok) grał naprzeciw niego i dał mu lekcję. Marquinhos był najlepszy na świecie, a okazał się zerem - komentował tuż po spotkaniu w magazynie "L’After Foot" kontrowersyjny, ale bardzo popularny we Francji ekspert, Daniel Riolo.

"W tej drużynie nie mają pokory. Wszystko odbywa się nie tak jak trzeba. Każdego roku wszystko robią na odwrót. Wchodzą sobie na Tik Tok, robią sobie Fashion Week, robią różne rzeczy, których nigdzie indziej, w żadnym klubie się nie dzieje. Wszyscy są tu Kukiełkami (dosłownie Guignols - marionetki z bardzo popularnego we Francji programu satyrycznego - przyp. ok)." - mówił Riolo.

Jego zdaniem największym przykładem braku profesjonalizmu jest Neymar. "Neymar natychmiast powinien został wyrzucony! Ty nie jesteś piłkarzem, Neymar. To już koniec, to nie jest Fashion Week!" - apelował Riolo.

Piłkarze PSG są więksi niż klub i dużo więksi niż trenerzy

W bardziej wyważony, lecz także zdecydowany sposób zareagował we francuskiej telewizji włoski trener Fabio Capello. "Przy stanie 1-0 piłkarze PSG chcieli upokorzyć i ośmieszyć Real. Ale jeden błąd w meczu wszystko zmienił. Kiedy byłbym trenerem i widziałbym, że moi piłkarze tak postępują, byłbym bardzo zdenerwowany" - powiedział były trener m.in. Realu, Milanu i Juventusu.

"Po finale w 2020 roku, po półfinale w 2021 roku, które mogły zwiastować nową erę, PSG znika z Ligi Mistrzów w sezonie, w którym dokonało galaktycznych transferów, ale nie odrobiło lekcji i nadal myślało, że wystarczy zgromadzić gwiazdy, żeby rywalizować z planetami." - pisze komentator dziennika "L’Equipe".

"To nie jest wypadek, to jest już część kultury PSG. (...) A kultura PSG to akceptacja faktu, że piłkarze są więksi i dużo więksi niż trenerzy, którzy odchodzą nie zostawiając po sobie żadnych śladów." - analizuje największy francuski dziennik sportowy.

Jak większość francuskich mediów gazeta podkreśla, że PSG będzie przeżyć teraz kolejny koszmar - odejście za darmo Kyliana Mbappe do Realu Madryt po zakończeniu tego sezonu.

Olgierd Kwiatkowski