Real po sukcesie ogłasza przykrą wiadomość. Może dotyczyć też reprezentacji Polski

Długo na tablicy wyników utrzymywał się bezbramkowy remis, aż w 68. minucie, rozgrywający bardzo dobry mecz Harry Kane zagrał na skrzydło do Alphonsa Daviesa , a Kanadyjczyk minął Antonia Rüdigera , z asekuracją nie zdążył Daniel Carvajal i piłkarz Bayernu trafił do siatki.

"Królewscy" decydujące ciosy zadali w końcówce, kiedy dwa razy na listę strzelców wpisał się rezerwowy Joselu. Napastnik najpierw posłał piłkę do siatki po błędzie do tej pory bezbłędnego Manuela Neuera, który nie utrzymał futbolówki po strzale Viniciusa, a do odbitej piłki jako pierwszy zdążył 34-latek urodzony w Stuttgarcie. To była 88. minuta.