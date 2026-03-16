Real ogłasza ws. Mbappe. Zwrot akcji ws. Francuza, a to jeszcze nie wszystko

Real Madryt w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi City praktycznie rozbił swych utytułowanych rywali - "Królewscy" zatriumfowali tu bowiem 3:0, a absolutnym bohaterem meczu stał się Fede Valverde, autor hat-tricka.

Choć można śmiało rzec, że "Los Blancos" są już jedną nogą w ćwierćfinale Champions League, to by przypieczętować swój awans będą musieli pokazać równie zdecydowane oblicze w rewanżowym starciu z "Obywatelami" - i tu dla podopiecznych Alvaro Arbeloi nadeszły naprawdę dobre wieści.

Wielkie powroty w Realu Madryt. Na czele z Kylianem Mbappe

W poniedziałek 16 marca Real ogłosił bowiem oficjalnie kadrę meczową na rywalizację z "The Citizens" i wychodzi na to, że czekać nas będzie kilka istotnych powrotów graczy po niedawnych kontuzjach.

Rozwiń

Po pierwsze do pełni sił zdołali powrócić już Jude Bellingham czy Alvaro Carreras, którzy zmagali się odpowiednio z urazem ścięgna udowego oraz urazem łydki, przy czym przerwa Anglika była znacznie dłuższa - trwała od początku lutego.

Po drugie zaś do dyspozycji Arbeloi znowu będzie Kylian Mbappe, a więc czołowy strzelec zespołu, który walczył przez ostatni czas z kontuzją kolana. Jego umiejętności mogą się przydać przy próbie dobicia City, choć nie należy się z pewnością spodziewać, że zaliczy on z marszu przesadnie dużą liczbę minut na murawie.

Sprawa Mbappe jest o tyle ciekawa, że całkiem niedawno hiszpańskie media donosiły o swoistym konflikcie futbolisty i jego otoczenia ze sztabem Realu - Francuz wolał bowiem pierwotnie poczekać nieco dłużej z powrotem, obawiając się poważniejszych problemów zdrowotnych, które mogłyby zagrozić jego udziałowi w mistrzostwach świata. Najwyraźniej jednak doszło do pewnego kompromisu.

Hitowe starcie City - Real już w ten wtorek

Starcie Manchester City - Real Madryt odbędzie się na Etihad Stadium dokładnie we wtorek 17 marca o godz. 21.00. 1/8 finału Champions League zostanie zaś domknięta do 18 marca.

Kylian Mbappe JOSE BRETON AFP

