Real Madryt zwyciężył w Londynie. Koncertowy występ i hat trick Benzemy

Wspaniałe tempo zaoferował otwierający mecz kwadrans, choć gole strzelane były dopiero po jego upływie. Jednak to Real wysłał pierwszy sygnał, że ofensywnie, to będzie ich dobry występ. Zrobił to Vinicius Junior, który trafił w poprzeczkę, wcześniej fenomenalnym odegraniem piętą zagrożenie stworzył Karim Benzema.

Chelsea FC - Real Madryt. Gole na 1-0, 2-0 i 1-2 strzelane były głową

Właśnie ten duet "złożył się" na gola otwierającego wynik meczu. W 21. minucie w okolicach środka boiska Benzema i Vinicius wymienili się piłką, Brazylijczyk popędził lewą stroną, a później odnalazł Francuza dokładną wrzutką. Uderzenie głową było silne i celne, wynik zmienił się na 1-0.

Minęły tylko trzy minuty i było już 2-0. Tym razem w polu karnym lokalizację Benzemy znakomicie namierzył Luka Modrić i posłał do niego górną piłkę. Francuski napastnik tym razem miał trudniejszą pozycję, musiał cofać się, ale znakomicie skontrował lecącą futbolówkę i było 2-0.

Humory gospodarzom przed przerwą poprawił najaktywniejszy z zawodników Chelsea. Kai Havertz po miękkiej wrzutce Jorginho odważnie dołożył głowę, mimo że omal nie został kopnięty przez próbującego ratować sytuację Daniego Carvajala. To było kontaktowe trafienie na 1-2.

Tuż po zmianie stron Benzema wpisał się na listę strzelców raz jeszcze - kompletując hat tricka. Tym razem było o to dużo łatwiej - bo Edouard Mendy pomylił się daleko od swojej bramki. Podanie na 35. metrze od własnej bramki musi być przez bramkarza wykonane bezbłędnie - jego nie było.

Liga Mistrzów. Chelsea FC - Real Madryt. Wynik 1-3

Francuz wyłuskał piłkę spod nóg Antonio Rudigera i popędził w kierunku pustej bramki, zdobycie bramki na 3-1 było już formalnością. Chelsea przyłożyła się bardziej i starała odrobić straty, ale świetnie dysponowany był bramkarz Thibaut Courtois (przy strzale Cesara Azpilicueta), albo fatalną formą strzelecką prezentował Romelu Lukaku.

Bramki: 0-1 Benzema (21), 0-2 Benzema (24), 1-2 Havertz (40), 1-3 Benzema (46)

Składy:

Chelsea F.C.: E. Mendy - Christensen (46. Kovačić), Thiago Silva, Rüdiger - R. James, Kanté (46. Ziyech), Jorginho (64. Loftus-Cheek), Mount, Azpilicueta (C) - Havertz, Pulisic (64. Lukaku).

Trenér: Thomas Tuchel

Real Madryt: Courtois - Carvajal, Militao (64. Nacho), Alaba, F. Mendy - Modrić, Casemiro, Kroos (74. Camavinga) - Valverde (86. D. Ceballos), Benzema (C) (86. Bale), Vinícius Júnior.

Trenér: Carlo Ancelotti