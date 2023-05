Real Madryt skarży się na problem. A wszystko przez... Eurowizję

Real Madryt przystępuje do dwumeczu z Manchesterem City świeżo po zdobyciu Pucharu Króla . Finał z CA Osasuna zakończył się przed północą w sobotę 6 maja. Oznacza to, że "Królewscy" przed spotkaniem w półfinale Ligi Mistrzów odpoczywali zaledwie dwa pełne dni (niedzielę i poniedziałek).

Real Madryt pokrzywdzony przez Eurowizję. Perez i Ancelotti się skarżą

- Chciałbym powiedzieć, że terminarz meczów jest nie do zaakceptowania. Chciałbym powiedzieć tworzącym go osobom to, że nie można grać takich meczów przy mniej niż trzech dniach różnicy. Będziemy zmęczeni, ale będziemy też walczyć do śmierci - skarżył się po finale Copa del Rey Florentino Perez.