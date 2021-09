Real Madryt - Sheriff Tyraspol 1-2. Historyczna sensacja i gol piłkarza Legii

Dariusz Wołowski Liga Mistrzów

Sheriff Tyraspol zdobył legendarny stadion Santiago Bernabeu. Pokonał Real Madryt 2-1 i jest liderem grupy. Skromny zespół z Mołdawii to rewelacja tej edycji Ligi Mistrzów. We wtorek dokonał rzeczy historycznej, bez względu na to co się stanie w kolejnych meczach.

Real Madryt - Sheriff Tyraspol. Niespodziewany gol wypożyczonego piłkarza Legii. Jakszibojew zaskoczył Real.