Real Madryt ogłasza, Kylian Mbappe na aucie. Tuż przed kluczowym meczem
Real Madryt ogłosił kadrę na najciekawsze spotkanie środy w Lidze Mistrzów. Przeciwko lizbońskiej Benfice nie zobaczymy Kyliana Mbappe. "L'Equipe" sugeruje, że przerwa francuskiego napastnika będzie trochę dłuższa niż jednomeczowa. Gwiazdor "Los Blancos" w ostatnim czasie nie był sobą, a wszystko przez nierozwiązany problem zdrowotny.
- Kylian jest gotowy do gry jutro, na dziś, o tej godzinie, to jest najważniejsze [...] Jest gotowy na jutro, na pewno będziemy go potrzebować i liczę, że zagra wielki mecz - mówił o Mbappe wczoraj o 13:15 trener Realu Madryt Alvaro Arbeloa. Sytuacja szybko się zmieniła, bo francuski napastnik nie dokończył treningu rozpoczętego o 16:00. Powróciły problemy z kolanem, które męczą go od półtora miesiąca.
"L'Equipe" pisze, że gwiazdor "Los Blancos" ma problemy podczas przyspieszeń oraz zmian kierunków biegu. Będzie musiał odpocząć, mówi się o 7-10 dniach. Na razie jego statystyki staną na 13 golach w 8 starciach Champions League 2025/26.
Po godzinie 12:00 "Królewscy" ogłosili kadrę na środowy rewanż 1/16 finału Ligi Mistrzów przeciwko Benfice. Byłego zawodnika AS Monaco i Paris Saint-Germain nie ma na liście powołanych.
W styczniu opuścił starcia z Atletico Madryt, Albacete i Realem Betis, a w lutym konfrontację z Realem Sociedad. Jego zdrowie jest nadwyrężane, bo ewidentnie od kilku tygodni nie znajduje się w stuprocentowej dyspozycji, a regularnie rozgrywa po 90 minut, tak jak w sobotę przeciwko Osasunie.
Dlatego też długofalowo brak jego obecności w spotkaniu z ekipą z Estadio da Luz może wyjść Realowi na dobre. Pytanie tylko jeszcze o skutek krótkofalowy. Nikt w stolicy Hiszpanii nie wyobraża sobie odpadnięcia jeszcze przed 1/8 finału, ale Jose Mourinho i spółka dadzą z siebie wszystko.
Kadra Realu Madryt na mecz z Benficą:
Bramkarze: Courtois, Łunin i F. Gonzalez.
Obrońcy: Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran García, Ruediger, Mendy.
Pomocnicy: Camavinga, Valverde, Tchouameni, Guler, Cestero, Manuel Angel, Palacios, Pitarch.
Napastnicy: Vinicius, Gonzalo Garcia, Brahim i Mastantuono.