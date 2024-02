Real Madryt najadł się strachu. Zdecydował przepiękny gol. To była magia!

RB Lipsk - Real Madryt w Lidze Mistrzów. Taki zestaw brzmi znajomo. Już w zeszłym sezonie obie te ekipy rywalizowały ze sobą w fazie grupowej. Wówczas "Królewscy" wygrali pierwsze spotkanie 2-0, ale w rewanżu niespodziewanie to RB było górą, wygrywając 3-2.

Gospodarze podchodzili do spotkania w niemal optymalnym zestawieniu, choć trener Marco Rose zaskoczył wystawiając w środku pomocy Benjamina Henrichsa, zazwyczaj grającego na boku obrony. Więcej nieobecnych było po stronie Realu. Problemy dotyczyły defensywy - wciąż kontuzjowani są Thibaut Courtois oraz trzej środkowi obrońcy - David Alaba , Eder Militao i Antonio Ruediger. Na domiar złego z gry wypadł Jude Bellingham , największa obecnie gwiazda "Królewskich".

Nieuznany gol dla RB Lipsk

Samo spotkanie nie rozpoczęło się jednak dobrze dla faworytów. To Lipsk miał przewagę i już w 2. minucie skierował piłkę do bramki. Po rzucie rożnym wybitą piłkę sprzed pola karnego uderzył Xaver Schlager, a głową do bramki strzelił Benjamin Sesko. Gol jednak nie mógł być uznany - będący na spalonym Henrichs przeszkadzał bramkarzowi Realu.