Real Madryt - Manchester City. Liga Mistrzów. O której i gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Mecz Real Madryt - Manchester City w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1, TVP Sport i CANAL+ Extra 1. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport, a płatny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Madryt - Manchester City. Liga Mistrzów. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Real Madryt w przeciwieństwie do swojego dzisiejszego rywala musiał powalczyć o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów w barażu. W nim zmierzył się z Benficą Lizbona, wygrywając w dwumeczu 3:1. Manchester City w fazie ligowej miał tylko o punkt więcej od "Królewskich", co jednak wystarczyło do zajęcia ósmego miejsca i bezpośredniego awansu do 1/8 finału rozgrywek.

Real i City zmierzyły się już ze sobą w tej edycji LM w ramach fazy ligowej. Wówczas w meczu rozegranym na Estadio Santiago Bernabeu 2:1 triumfował Manchester City. Oba zespoły od 2022 roku nieprzerwanie rywalizują ze sobą w tych rozgrywkach. W tym czasie rozegrały dziewięć spotkań. Trzy z nich wygrał Real, trzy "Obywatele" i w trzech padł remis, co pokazuje, jak wyrównana jest ich rywalizacja.

Kylian Mbappe, Arda Guler i Jude Bellingham w barwach Realu Madryt Alberto Gardin AFP

Erling Haaland podczas derbów Manchesteru w sezonie 2025/2026 Conor Molloy AFP

