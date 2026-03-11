Real Madryt - Manchester City. Liga Mistrzów. O której i gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Real Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów rywalizuje z Manchesterem City. Spotkania tych zespołów w ostatnim czasie są tak częste, że stały się już "klasykiem" rozgrywek. O której godzinie mecz Real Madryt - Manchester City dzisiaj? Gdzie obejrzeć? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Gonzalo, Vinicius Junior, Tchouameni i Guler w strojach Realu Madryt na boisku, w tle kibice i baner Ligi Mistrzów UEFA.
Gonzalo, Vinicius Junior, Aurelien Tchouameni i Arda Guler w barwach Realu MadrytTHOMAS COEXAFP

Mecz Real Madryt - Manchester City w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1, TVP Sport i CANAL+ Extra 1. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport, a płatny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Madryt w przeciwieństwie do swojego dzisiejszego rywala musiał powalczyć o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów w barażu. W nim zmierzył się z Benficą Lizbona, wygrywając w dwumeczu 3:1. Manchester City w fazie ligowej miał tylko o punkt więcej od "Królewskich", co jednak wystarczyło do zajęcia ósmego miejsca i bezpośredniego awansu do 1/8 finału rozgrywek.

Real i City zmierzyły się już ze sobą w tej edycji LM w ramach fazy ligowej. Wówczas w meczu rozegranym na Estadio Santiago Bernabeu 2:1 triumfował Manchester City. Oba zespoły od 2022 roku nieprzerwanie rywalizują ze sobą w tych rozgrywkach. W tym czasie rozegrały dziewięć spotkań. Trzy z nich wygrał Real, trzy "Obywatele" i w trzech padł remis, co pokazuje, jak wyrównana jest ich rywalizacja.

