Real Madryt. Dani Carvajal znów kontuzjowany. Nie zagra w finale Ligi Mistrzów?

Real Madryt potwierdził, że Dani Carvajal nabawił się kontuzji mięśnia prawej nogi. Dla prawego obrońcy może oznaczać to koniec sezonu.

Ogromny pech nie przestaje prześladować Daniego Carvajal. Hiszpan w tym sezonie został wyeliminowany z gry przez kontuzję po raz... piąty.



Na przełomie grudnia i stycznia Carvajal rozegrał sześć kolejnych spotkań, co jest jego rekordem w bieżącym sezonie. Później wystarczyło mu jedno spotkanie w lutym, by wrócić na listę kontuzjowanych, a w kwietniu urazu nabawił się po zaledwie trzech spotkaniach.

Kolejna kontuzja Carvajala

Co gorsza, kolejny raz chodzi o kontuzję mięśniową. Te problemy ciągną się za 29-letnim obrońcą już od dłuższego czasu.



Oficjalna strona Realu wstrzymuje się jeszcze z diagnozą, ale hiszpańskie media wieszczą koniec sezonu dla Carvajala. Dla defensora byłoby bolesne, gdyby uraz wykluczył go z gry w finale Ligi Mistrzów, do którego Realowi brakuje jedynie korzystnego wyniku w rewanżowym spotkaniu z Chelsea.



Trener Zinedine Zidane będzie miał problem, bowiem kontuzję leczy też zastępujący go często Lucas Vazquez. W tej sytuacji szkoleniowiec "Królewskich" może postawić na Alvaro Odriozolę lub zdecydować się na wariant z trójką środkowych obrońców.

