Real Madryt - Benfica Liga Mistrzów. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Real Madryt - Benfica Lizbona w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Madryt - Benfica. Liga Mistrzów. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Czas na rewanżowe starcie Realu Madryt z Benficą Lizbona. W pierwszym spotkaniu tych drużyn w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów "Królewscy" zwyciężyli tylko 1:0 po fenomenalnym trafieniu Viniciusa Juniora. Losy awansu wciąż zatem są sprawą otwartą.

Oba zespoły przed rewanżem rozegrały po jednym meczu ligowym i zdecydowanie w lepszych nastrojach są piłkarze Benfiki. Ekipa z Estadio da Luz pokonała przed własną publicznością AFS 3:0. Z kolei Real przegrał na wyjeździe 1:2 z Osasuną Pampeluna, przez co stracił pozycję lidera hiszpańskiej La Ligi na rzecz FC Barcelona. Tak więc mimo zaliczki z pierwszego spotkania i atutu własnego boiska, Benfica nie jest zupełnie bez szans w dzisiejszej konfrontacji z "Los Blancos".

Mecz Real Madryt - Benfica Lizbona w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Wielka awantura w meczu Benfica - Real Madryt ZED JAMESON AFP

Tomas Araujo i Kylian Mbappe w meczu Ligi Mistrzów Benfica Lizbona - Real Madryt PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

FC Barcelona - Levante UD 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports