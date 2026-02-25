Real Madryt - Benfica Liga Mistrzów. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Real Madryt zagra dzisiaj rewanżowy mecz z Benficą Lizbona w 1/16 finału Ligi Mistrzów. "Królewscy" mają jednobramkową zaliczkę z pierwszego spotkania, ale w miniony weekend pokazali, że ich dyspozycja wcale nie jest stabilna. O której godzinie mecz Real Madryt - Benfica dzisiaj? Gdzie obejrzeć? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Piłkarz w białym stroju z rozpostartymi ramionami biegnie po murawie stadionu w geście radości po zdobyciu gola, w tle kibice i drugi zawodnik.
Vinicius Jr. strzelił zwycięskiego gola dla Realu Madryt w pierwszym meczu z Benficą Lizbona 1/16 finału LMBurak AkbulutAFP

Mecz Real Madryt - Benfica Lizbona w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Czas na rewanżowe starcie Realu Madryt z Benficą Lizbona. W pierwszym spotkaniu tych drużyn w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów "Królewscy" zwyciężyli tylko 1:0 po fenomenalnym trafieniu Viniciusa Juniora. Losy awansu wciąż zatem są sprawą otwartą.

Oba zespoły przed rewanżem rozegrały po jednym meczu ligowym i zdecydowanie w lepszych nastrojach są piłkarze Benfiki. Ekipa z Estadio da Luz pokonała przed własną publicznością AFS 3:0. Z kolei Real przegrał na wyjeździe 1:2 z Osasuną Pampeluna, przez co stracił pozycję lidera hiszpańskiej La Ligi na rzecz FC Barcelona. Tak więc mimo zaliczki z pierwszego spotkania i atutu własnego boiska, Benfica nie jest zupełnie bez szans w dzisiejszej konfrontacji z "Los Blancos".

