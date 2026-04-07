Real Madryt - Bayern. Liga Mistrzów. O której i gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Aleksy Kiełbasa

Konfrotnacja Realu Madryt z Bayernem Monachium to największy hit ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Już dziś pierwsze starcie tych zespołów. O której godzinie mecz Real Madryt - Bayern Monachium dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Dean Huijsen, Dani Carvajal i Vinicius Junior w białych strojach Realu Madryt podczas meczu, biegną z piłką
Dean Huijsen, Dani Carvajal i Vinicius Junior w barwach Realu MadrytOSCAR DEL POZOAFP

Mecz Real Madryt - Bayern Monachium w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1, CANAL+ Extra 1, CANAL+ Extra 3 i CANAL+ 360. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport, a płatny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Madryt ma za sobą wielkie mecze w ostatnim czasie. "Królewscy" w 1/8 finału Ligi Mistrzów pokonali Manchester City 3:0 i 2:1. Zaraz po rewanżu z "Obywatelami" rozegrali derby Madrytu, w których wygrali z Atletico 3:2. Teraz czas na kolejne hitowe starcie, jakim będzie rywalizacja w ćwierćfinale LM z Bayernem Monachium.

Bayern miał łatwiejszego rywala w poprzedniej rundzie rozgrywek, ponieważ się spotkał z Atalantą Bergamo. Drużyna Nicoli Zalewskiego została rozbita przez Bawarczyków 6:1 i 4:1. To pokazało nie tylko słabość Włochów, ale też wielką formę ekipy z Niemiec, która w ostatnich 11 meczach zdobyła aż 38 bramek, tracąc przy tym ledwie 11.

Mecze Realu i Bayernu, to jeden z największych klasyków Ligi Mistrzów. Po raz ostatni oba zespoły spotkały się w edycji 2023/2024 tych rozgrywek na poziomie półfinału. Wówczas w dwumeczu zwyciężyli "Królewscy", którzy później sięgnęli po 15. w swojej historii Puchar Europy. To będzie 29 spotkanie obu ekip w ramach LM. Dotychczas 13 razy triumfował Real, 11 Bayern, a czterokrotnie padł remis. W bramkach jest 45:42 na korzyść dzisiejszych gospodarzy.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1, CANAL+ Extra 1, CANAL+ Extra 3 i CANAL+ 360. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport, a płatny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Dwóch piłkarzy drużyny Realu Madryt w białych strojach świętuje zdobycie gola na boisku, jeden z nich wyraża ogromną radość, a drugi obejmuje kolegę z zespołu z uśmiechem na twarzy.
Vinicius Junior i Fede Valverde w barwach Realu MadrytJOSE BRETONAFP
Czterech piłkarzy Bayernu Monachium w czerwono-białych strojach podczas meczu, celebrujący wspólnie udaną akcję na tle trybun wypełnionych kibicami.
Dayot Upamecano (drugi z lewej) może już niebawem stać się zawodnikiem Realu MadrytFrank Hoermann/SVEN SIMONAFP
Co dalej z Robertem Lewandowskim w kadrze? Jaka przyszłość czeka kapitana Biało-Czerwonych? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja