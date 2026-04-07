Real Madryt - Bayern. Liga Mistrzów. O której i gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Mecz Real Madryt - Bayern Monachium w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1, CANAL+ Extra 1, CANAL+ Extra 3 i CANAL+ 360. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport, a płatny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Madryt - Bayern Monachium. Liga Mistrzów. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Real Madryt ma za sobą wielkie mecze w ostatnim czasie. "Królewscy" w 1/8 finału Ligi Mistrzów pokonali Manchester City 3:0 i 2:1. Zaraz po rewanżu z "Obywatelami" rozegrali derby Madrytu, w których wygrali z Atletico 3:2. Teraz czas na kolejne hitowe starcie, jakim będzie rywalizacja w ćwierćfinale LM z Bayernem Monachium.

Bayern miał łatwiejszego rywala w poprzedniej rundzie rozgrywek, ponieważ się spotkał z Atalantą Bergamo. Drużyna Nicoli Zalewskiego została rozbita przez Bawarczyków 6:1 i 4:1. To pokazało nie tylko słabość Włochów, ale też wielką formę ekipy z Niemiec, która w ostatnich 11 meczach zdobyła aż 38 bramek, tracąc przy tym ledwie 11.

Mecze Realu i Bayernu, to jeden z największych klasyków Ligi Mistrzów. Po raz ostatni oba zespoły spotkały się w edycji 2023/2024 tych rozgrywek na poziomie półfinału. Wówczas w dwumeczu zwyciężyli "Królewscy", którzy później sięgnęli po 15. w swojej historii Puchar Europy. To będzie 29 spotkanie obu ekip w ramach LM. Dotychczas 13 razy triumfował Real, 11 Bayern, a czterokrotnie padł remis. W bramkach jest 45:42 na korzyść dzisiejszych gospodarzy.

Vinicius Junior i Fede Valverde w barwach Realu Madryt

Dayot Upamecano (drugi z lewej) może już niebawem stać się zawodnikiem Realu Madryt

