Real kontra Bayern. W takich składach zagrają o finał Ligi Mistrzów

Pierwszy mecz w Monachium dostarczył kibicom wielu emocji. Real Madryt objął prowadzenie w 24 minucie po pięknym podaniu Toniego Krossa i golu Viniciusa Juniora. Taki wynik utrzymał się do przerwy, ale na początku drugiej połowy Bayern odwrócił losy spotkania. W 53 minucie to siatki w spektakularny sposób trafił Leroy Sane, a cztery minuty później Harry Kane wykorzystał rzut karny. Po przebiegu gry mogło się wydawać, że Bawarczycy utrzymają ten wynik, a może nawet go podwyższą. Jednak na siedem minut przed końcem podstawowego czasu gry tym razem "Królewscy" otrzymali "jedenastkę", która na bramkę zamienił Vinicius. Takie rozstrzygnięcie wytworzyło wielką ekscytację przed rewanżem.

Liga Mistrzów: Znamy składy na mecz Realu z Bayernem

Po miesiącach, w których Real Madryt musiał radzić sobie z wieloma kontuzjami, sytuacja kadrowa wreszcie się ustabilizowała. W ostatnich tygodniach do gry po poważnych urazach wrócili Thibaut Courtois oraz Eder Militao. Mimo to Carlo Ancelotti nie zdecydował się postawić na kogoś z tej dwójki w pierwszym składzie na mecz z Bayernem, a postawił na bardziej "ogranych" w tym sezonie zawodników. Obaj wystąpili za to w ostatnim meczu ligowym, bowiem Włoch stara się umiejętnie rotować składem na finiszu rozgrywek. Na półfinał Ligi Mistrzów Ancelotti postawił rzecz jasna na najsilniejsze, możliwe zestawienie.

Skład Realu Madryt: Łunin - Carvajal, Ruediger, Nacho, Medny - Valverde, Tchouameni, Kross, Bellingham - Rodrygo, Vinicius Jr.

W przeciwieństwie do Włocha swoimi wyborami mocno zaskoczył Thomas Tuchel. Niemiecki szkoleniowiec zdecydował się bowiem posadzić na ławce Thomasa Muellera i Leona Goretzkę. Obaj zawodnicy wybiegli podczas pierwszego spotkania w podstawowym składzie, a szokuje zwłaszcza posadzenie na ławece Muellera, który wielokrotnie potrafił rozstrzygać o losach Bayernu w ważnych momentach. Poza tymi dwoma decyzjami trener Bawarczyków postawił na najbardziej najbardziej sprawdzone nazwiska.

Skład Bayernu Monachium: Neuer - Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui - Laimer, Pavlovic - Sane, Gnabry, Musiala - Kane

Real Madryt - Bayern Monachium. Gdzie oglądać półfinał Ligi Mistrzów?

Mecz Realu z Bayernem rozpocznie się o godzinie 21:00. Sędzią głównym spotkania będzie Szymon Marciniak, a asystować na liniach mu będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Za VAR będą odpowiadali za to Bartosz Frankowski i Tomasz Kwiatkowski. Transmisję na żywo z tego wydarzenia będzie można śledzić na kanale Polsatu Sport Premium 1, a także na platformie Polsatu Box Go. Zapraszamy również do relacji tekstowej ze spotkania w Madrycie na Interii Sport.



Real Madryt - Bayern Monachium w półfinale Ligi Mistrzów / Kirill Kudryavtsev / AFP

Bayern Monachium w półfinale Ligi Mistrzów / KIRILL KUDRYAVTSEV/KIRILL KUDRYAVTSEV/ / AFP