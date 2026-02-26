Real już czeka na rywala, ale to nie koniec. Kolejny akt skandalu. Padło przyznanie do winy

Przez ostatni tydzień w światowej piłce mówiło się bardzo wiele o temacie rasizmu, z którym działacze próbują walczyć od dłuższego czasu. Temat został wybudzony przez wydarzenia, których byliśmy świadkami podczas meczu 1/16 finału Ligi Mistrzów między Benficą a Realem Madryt w Lizbonie.

Mowa o tym, co działo się między 49 a 59 minutą. Vinicius Junior strzelił spektakularnego gola, po czym wdał się w przepychankę słowną z Gianlucą Prestiannim. Ta zakończyła się uruchomieniem protokołu trzech kroków z powodu rasistowskich obelg, jakie miał usłyszeć Brazylijczyk z ust swojego rywala.

Kolejny akt skandalu z udziałem Viniciusem. Padły znaczące słowa

Pisząc wprost Vinicius zgłosił sędziemu, że przeciwnik nazwał go "małpą". Prestianni zaprzeczał, kilkukrotnie zmieniał swoją wersję, co ostatecznie poskutkowało zawieszeniem, ale tylko tymczasowym. Przed meczem rewanżowym obu ekip UEFA ogłosiła, że Argentyńczyk na Santiago Bernabeu nie zagra.

Wynikało to z faktu toczącego się wobec niego postępowania dyscyplinarnego oraz precedensu z lat wcześniejszych. Trudno było oczekiwać, że Argentyńczyk nagle zdecyduje się przyznać do tego, co zarzuca mu Vinicius. Tym bardziej, że wielokrotnie zarzekał się, że z jego ust słowo "małpa" nie padło.

Wskazywał inne wersje. Jak się jednak okazuje, wedle informacji portugalskich mediów na czele z "cmjornal.pt" piłkarz Benfici przyznał się do winy przed kolegami. "Prestianni przyznał się reszcie drużyny Benfici, że nazwał Viniciusa Juniora małpą" - czytamy na wstępie artykułu.

Mimo wszystko Argentyńczyk próbował usprawiedliwić swoje zachowanie. "Argentyński piłkarz przedstawił szereg argumentów, aby podkreślić, że nie jest rasistą i nie miał takiego zamiaru" - dodano. Wspomniany wyżej precedens zakończył się dla winowajcy bardzo wysokim wymiarem kary.

UEFA za obelgi na tle rasowym bądź też homofobicznym przewiduje bowiem karę do 10 meczów zawieszenia. Właśnie takie konsekwencje może ponieść Argentyńczyk, jeśli komisja dyscyplinarna UEFA uzna, że jest winny zarzucanych mu czynów.

Reprezentacja Brazylii przetarła szlaki ws. nowego protokołu antyrasistowskiego FIFA NELSON ALMEIDA / AFP - x.com/AtaqueFutbolero AFP

Delegacja Realu Madryt zbojkotowała galę Złotej Piłki. Reakcja większości światowych mediów była jednoznaczna Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Skonfundowany Thibaut Courtois w dyskusji z arbitrem AFP

Daniil Medvedev - Jenson Brooksby. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport