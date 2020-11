RB Salzburg - Bayern Monachium 2-6. Lewandowski głównie chwalony, ale też krytykowany

Różne oceny zbiera Robert Lewandowski za wtorkowy występ w meczu RB Salzburg - Bayern Monachium 2-6. Polak otrzymał "notę marzeń" od "Bilda", ale inne redakcje znalazły powody do krytyki polskiego napastnika.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski zdobywa 70. bramkę w Lidze Mistrzów. WIDEO Polsat Sport

Lewandowski przerwał krótką serię trzech meczów w Lidze Mistrzów bez strzelonego gola i zdobył dwie bramki przeciwko RB Salzburg. Polak najpierw wykorzystał rzut karny, a w końcówce meczu zdobył bramkę strzałem głową po centrze Javiego Martineza.

Reklama

Dzięki temu polski napastnik ma już na koncie 70 bramek zdobytych w Lidze Mistrzów i traci tylko jednego gola do Raula Gonzaleza, który jest trzeci na liście strzelców wszech czasów tych rozgrywek.



Dwa gole Lewandowskiego zapewniły mu najwyższą możliwą ocenę w "Bildzie". "Jedynką" doceniony został także Jerome Boateng, strzelec ważnej bramki na 3-2. Co ciekawe, była to pierwsza bramka niemieckiego obrońcy od prawie trzech lat.



Inne niemieckie media znajdują jednak pewne mankamenty w grze Lewandowskiego. Serwis Sport.de przyznał mu ocenę 2.5 (im niższa, tym lepsza), zaznaczając, że to polski napastnik stracił piłkę na własnej połowie przy drugiej bramce dla Salzburga.



Niemcy zauważają także, że w pierwszej połowie Lewandowski decydował się na lekkomyślne, czasem egoistyczne rozwiązania. Nie uszło też uwagi mediów, że trener Hansi Flick poważnie zdenerwował się po jednym z kontrataków, gdy 32-latek uderzył ponad bramką zamiast podawać do lepiej ustawionego Thomasa Muellera.

Zdjęcie Robert Lewandowski, Joshua Kimmich oraz Lucas Hernandez / LUKAS BARTH-TUTTAS / PAP/EPA

WG