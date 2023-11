RB Lipsk z awansem, nerwowa końcówka w Belgradzie

Dla gospodarzy, którzy w trzech wcześniejszych kolejkach zdołali ugrać tylko punkt za remis z Young Boys Berno, była to praktycznie ostatnia szansa na to, by w ogóle myśleć jeszcze o awansie do fazy pucharowej. Tylko wygrana z RB Lipsk przedłużała ich nadzieję, choć to przyjezdni byli wskazywani jako faworyci tego spotkania.