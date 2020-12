Po czwartkowej porażce Lecha Poznań z Rangers FC 0-2 (0-1) w swoim ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Europy Polska ranking UEFA za sezony 2016/17-2020/21 skończy na 30. miejscu. Lokata ta oznacza, że w sezonie 2022/23 w Lidze Konferencji wszystkie trzy polskie drużyny zaczną grę od I rundy eliminacyjnej.

Od sezonu 2021/22 europejskie rozgrywki składać będą się z trzech pucharów - Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji.

Polska będzie miała nadal cztery drużyny w europejskich pucharach - mistrz Polski zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale trzy pozostałe zespoły w Lidze Konferencji, a nie jak dotychczas w Lidze Europy. Oznacza to, że w Lidze Europy zagrać może tylko ewentualnie mistrz Polski (po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów).



W sezonie 2021/22 (o podziale miejsc w tej edycji decyduje ranking 2015/16-19/20, w którym Polska skończyła na 29. miejscu) mistrz Polski zacznie grę od I rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, zdobywca Pucharu Polski i wicemistrz kraju rozpoczną od II rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji, a trzecia drużyna Ekstraklasy od I rundy eliminacyjnej LK.



W sezonie 2022/23 mistrz Polski zacznie grę od I rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, a zdobywca Pucharu Polski, wicemistrz kraju i trzecia drużyna Ekstraklasy od I rundy eliminacyjnej LK.



Warto zaznaczyć, że w zależności od tego, kto wygra Ligę Mistrzów, Ligę Europy i Ligę Konferencji we wcześniejszym sezonie, może dojść do korzystnych dla naszych drużyn przesunięć zespołów do późniejszych rund.