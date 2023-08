Rakowowi przypomnieli klęskę Lecha w Baku "Strach to ostatnia rzecz"

Rzeczywiście jeśli chodzi o wyniki, to sytuacja jest podobna, zwłaszcza że dwa lata temu zniesiono przepis o bramce strzelonej na wyjeździe, która liczy się podwójnie. Raków wygrał tydzień temu 3:2, a Lech rok temu 1:0. Zespół z Poznania w rewanżu poległ jednak 1:5 i odpadł z kwalifikacji Ligi Mistrzów .

Szkoleniowiec mistrzów Polski przyznał, że podczas analizy Karabachu sięgnął też do tych spotkań sprzed roku. - Lech i Raków to dwie zupełnie inne drużyny. Drużyna z Poznania była wtedy w trudnym momencie. Ich porażka nie ma na nas wpływu - zapewnił trener Szwarga.

Raków w pierwszym meczu prowadził już 2:0, ale w dwie minuty rywal wyrównał. Jednobramkową zaliczkę w doliczonym czasie zapewnił Sonny Kittel. - Spotkają się dwie równorzędne drużyny, co pokazało pierwsze spotkanie, ze sprecyzowanym stylem gry, z zawodnikami, którzy są w stanie przechylić szalę meczu. Po pierwszym meczu wiemy, co poprawić, ale wiemy też, co dobrze działało - zaznaczył szkoleniowiec Rakowa.