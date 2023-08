Raków zagrał dla niego. Wzruszająca odpowiedź piłkarza

Wreszcie się udało - po tym jak Karabach Agdam w ostatnich 13 latach wyeliminował z europejskich pucharów cztery polskie drużyny, postawił mu się Raków . Po wygranej w Częstochowie 3:2, mistrzowie Polski w rewanżu objęli prowadzenie po cudownej bramce Fran Tudora. Gospodarze zdołali tylko wyrównać i to podopieczni trenera Dawida Szwargi zagrają w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów . Zmierzą się w niej z cypryjskim Arisem Limassol .

Wysiłek, jaki zrobiła drużyna w obronie niskiej, jak się uzupełniali, to był najwyższy poziom

Zagrali dla gwiazdora. Piękne słowa po triumfie

Zawodnik w mediach społecznościowych był bardzo wdzięczny szkoleniowcowi Rakowa za te słowa. Jego wpis nie pozostawia złudzeń co do tego, jak bardzo liczy na to, że będzie mógł jeszcze pokazać się w pucharowych spotkaniach.