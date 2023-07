Eliminacje Ligi Mistrzów: Flora Tallinn - Raków Częstochowa. O której dzisiaj rewanżowy mecz 1. rundy?

Flora Tallinn - Raków Częstochowa to rewanżowe spotkanie 1. rundy eliminacji Ligi Mistrzów, które zostanie rozegrane we wtorek 18 lipca. Początek wyjazdowego meczu Rakowa z Florą o godzinie 19.00 czasu polskiego. Transmisja w TV na TVP Sport. Arbitrem w starciu Flora - Raków będzie 34-letni Marian Alexandru Barbu z Rumunii. Ten sędzia gwizdał w sezonie 2021/22 w meczu Włochy - Polska (1:0) w eliminacjach ME do lat 17 czy w tej samej kampanii w starciu el. do Euro do lat 19 w potyczce Finlandia - Polska (3:1).