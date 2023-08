Nikt w Częstochowie specjalnie nie ukrywa, że celem Rakowa na najbliższe tygodnie jest awans do fazy grupowej europejskich pucharów. Marzeniem jest oczywiście Liga Mistrzów , ale "Medaliki" dzięki pewnemu wyeliminowaniu Flory Tallin otworzyły sobie bardzo szeroką furtkę, która sprawia, że nawet w przypadku przegrania dwóch kolejnych dwumeczów, wciąż szansa na grę w Europie jesienią będzie duża. Idealnym scenariuszem byłoby wyeliminowanie Karabachu Agdam, bo to oznaczałoby, że w najgorszym przypadku zespół Dawida Szwargi zamelduje się w fazie grupowej Ligi Konferencji.

Liga Mistrzów. Nieprzyjemna sytuacja kapitana Rakowa Częstochowa. Polityka w tle

W Baku Raków będzie bronił jednobramkowej zaliczki wywalczonej po emocjonującym pierwszym meczu. Wynik mógł być jeszcze lepszy, bo w pewnym momencie gospodarze prowadzili już 2:0, w krótkim czasie pozwolili jednak rywalom na zadanie dwóch ciosów. Kluczowa okazała się zmiana Sonny`ego Kittela, czyli bohatera najgłośniejszego transferu tego okienka w Polsce. Były piłkarz Hamburga momentalnie pokazał klasę, bo dzięki jego kapitalnemu uderzeniu sprzed pola karnego Raków ostatecznie wygrał i z minimalną przewagą podejdzie do rewanżu.

Włodarze klubu robią wszystko, bo "operacja Karabach" była zaplanowana perfekcyjnie pod kątem logistycznym . Stąd piłkarze do stolicy Azerbejdżanu wylecieli już w poniedziałek, by mieć więcej czasu na aklimatyzację, a powrót do Polski zaplanowali na spokojnie dzień po meczu. To duże przedsięwzięcie, bo koszt całej podróży ma sięgać nawet miliona złotych. Pieniądze do podniesienia z boiska mogą jednak z dużą nawiązką zrekompensować wszystkie wydatki.

Niestety, na lotnisku w Baku doszło do nieprzyjemnej sytuacji, a głównym pechowcem został kapitan Rakowa, Zoran Arsenić. Lider defensywy napotkał problemy w czasie kontroli paszportowej, bo celnik uporczywie dopytywał czy nie ma ormiańskich korzeni. To pokłosie wielkiego konfliktu między Azerbejdżanem i Armenią, którego podstawą jest teren Górskiego Karabachu. Teren formalnie należy bowiem do Azerów, a większości zamieszkany jest przez Ormian. W 2020 roku doszło nawet do trwających kilka tygodni walk zbrojnych, w czasie których Azerbejdżan przejął część terytoriów na północy i południu.

Mimo formalnego zawieszenia broni konflikt wciąż jest bardzo ostry, a władze Azerbejdżanu nie pozwalają na udawanie się na te tereny bez wcześniejszego oficjalnego pozwolenia ze strony państwa. Sprawa eskalowała do na tyle dużych rozmiarów, że ingeruje nawet w ważne wydarzenia sportowe. W 2019 roku w Baku odbywał się finał Ligi Europy między Chelsea i Arsenalem, a wtedy zawodnikiem "Kanonierów" był Ormianin, Henrich Mchitarjan. Teoretycznie rząd Azerbejdżanu zapewnił, że piłkarz bez problemów może pojawić się na terenie kraju, ale w jego kierunku spływało wiele pogróżek i ostatecznie zawodnik zrezygnował z przyjazdu.

Wracając jednak do Rakowa, to ostatecznie całą sprawę udało się w miarę sprawnie załagodzić, chociaż konieczna do tego była osoba posługująca się językiem rosyjskim.

Powstało małe zamieszanie, a w polskiej ekipie szukano kogoś, kto porozumiewa się po rosyjsku. W języku Puszkina mówił jeden z dziennikarzy, który wyjaśnił, że Arsenić jest Chorwatem i nie ma ormiańskich korzeni. ~ informuje Olkowicz

Początek meczu Karabach - Raków w środę 2 sierpnia o 18:00. Relacja na żywo z tego spotkania będzie dostępna w Interii.

Zoran Arsenić spotkał się z nieprzyjemną sytuacją tuż po tym, jak Raków wylądował w Baku / Getty Images

Zoran Arsenić / Getty Images

Raków Częstochowa będzie w Baku bronił jednobramkowej zaliczki / MARZENA BUGALA-ASTASZOW POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News