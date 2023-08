Raków Częstochowa. Szczegółowy plan klubu na podróż do Baku. Nie ma mowy o powtórce z błędów PZPN

To oczywiście sprawia, że stawka tego spotkania jest bardzo duża. Do tego dochodzi oczywiście także kontekst samej rywalizacji z Karabachem, który ma patent na polskie zespoły. W przeszłości eliminował Piasta Gliwice, Wisłę Kraków, Legię Warszawa i Lecha Poznań, a Raków chce zrobić wszystko, by nie być kolejnym klubem na tej liście. Dlatego też wyjazd do Baku zaplanowany jest bardzo szczegółowo. Piłkarze do stolicy Azerbejdżanu udali się już w poniedziałek, a wracać będą dzień po rozegraniu meczu. Dla porównania Karabach do Częstochowy przyleciał dzień przed meczem, a wrócił do kraju zaraz po jego zakończeniu.