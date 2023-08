Raków toczy batalię o Ligę Mistrzów. Pilny komunikat w sprawie snajpera

Raków Częstochowa pokonał już dwie rundy eliminacyjne na szlaku do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wykazał wyższość nad Florą Tallinn i Karabachem Agdam . Ostatnią potyczkę przypłacił jednak kontuzją Johna Yeboaha .

Co dalej z Johnem Yeboahem? Pierwsze starcie z Arisem Limassol już we wtorek

"Po powrocie do Polski zawodnik przeszedł badania medyczne, które wykazały skręcenie stawu skokowego. Zawodnik czuje się dobrze i rozpoczął już pracę pod okiem sztabu medycznego, by jak najszybciej wrócić do pełnego zdrowia" - czytamy w piątkowym oświadczeniu częstochowskiego klubu.